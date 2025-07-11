Группировка "Запад" за сутки уничтожила 54 пункта управления дронами ВСУ

Противник также потерял 4 терминала спутниковой связи Starlink и 22 БПЛА самолетного типа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Запад" уничтожили 54 пункта управления беспилотниками и 4 терминала спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"Средствами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожено 22 беспилотных летательных аппарата самолетного типа противника. Кроме того, уничтожены 54 пункта управления беспилотной авиацией, <…> 4 терминала спутниковой связи Starlink", - сказал Шаров.

Кроме того, был нанесен удар по пункту временной дислокации штурмовой бригады ВСУ расчетом РСЗО "Торнадо-С" группировки.

"За сутки потери ВСУ составили <…> 15 минометов и два наземных робототехнических комплекса", - добавил Шаров.