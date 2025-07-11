ВСУ от действий группировки "Восток" потеряли до 220 военных за сутки

Противник также потерял от действий группировки 10 пунктов управления БПЛА

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск "Восток" составили до 220 военных, 2 танка и 10 пунктов управления беспилотной авиацией за сутки. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял до 220 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы и 10 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.

Кроме того, сорваны инженерные работы противника в районе села Богатое. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены две буксируемые гаубицы ВСУ.