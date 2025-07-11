Саперы уничтожили взрывоопасные предметы ВСУ вблизи Северодонецка ЛНР

В Минобороны сообщили, что для обеспечения безопасности при проведении разминирования были развернуты посты радиоэлектронной борьбы и организовано воздушное наблюдение

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Военные инженеры группировки войск "Запад" уничтожили взрывоопасные предметы, оставленные ВСУ на освобожденных территориях в районе Северодонецка ЛНР. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны России.

"Военные инженеры выполнили задачи по инженерной разведке и разминированию в районе Северодонецка. Саперы обнаружили и обезвредили несколько взрывоопасных объектов, оставленных отступающими силами противника. В ходе выполнения задач военнослужащие выявили и идентифицировали различные типы взрывных устройств, включая противотанковые мины и боеприпасы для подствольных гранатометов западного производства, которые уничтожили в специально отведенном безопасном месте", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что для обеспечения безопасности при проведении разминирования были развернуты посты радиоэлектронной борьбы и организовано воздушное наблюдение, что позволило минимизировать угрозы со стороны беспилотников ВСУ.

"Благодаря слаженным действиям саперов удалось очистить территорию от смертоносных находок, снизив риски для местного населения и обеспечив безопасное перемещение российских подразделений", - отметили в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что во время наступательных действий у саперов работы особенно много - после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва.