ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил укрепрайон ВСУ с точками запуска беспилотников

Боевую задачу выполнили военнослужащие группировки "Центр", сообщили в Минобороны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Расчет модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ с точками запуска и управления беспилотниками на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Центр" нанесли удар по позициям ВСУ с множеством районов запуска беспилотников и командным пунктом вражеских БПЛА на красноармейском направлении", - сказали в военном ведомстве.

В МО РФ отметили, что мощный термобарический удар полностью уничтожил укрепленный опорный пункт противника, значительно снизив интенсивность применения противником беспилотников различного типа на угрожаемом направлении.

В министерстве рассказали, что расчет системы выполнил залп термобарических реактивных снарядов на дистанцию более 20 километров, уничтожив живую силу и оборудование, скрытые в развитой системе блиндажей противника. Корректировка и контроль поражения цели осуществлялась в режиме реального времени расчетами БПЛА группировки.

Модернизированный ТОС-1А предназначен для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении.