Группировка "Днепр" уничтожила пункты временной дислокации и блиндажи ВСУ

На каждой из позиций находилось до четырех украинских солдат

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Операторы беспилотников гвардейской 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили пункты временной дислокации и блиндажи с личным составом противника на ореховском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Были поражены пара ПВД (пункты временной дислокации - прим. ТАСС) противника, пулеметная стрелковая ячейка и несколько блиндажей с личным составом", - рассказал оператор FPV-дронов с позывным Жмых в видео, предоставленным Минобороны.

Как отметили в министерстве, в каждом из трех упомянутых блиндажей находилось до четырех военнослужащих ВСУ.

"Операторы разведывательных и ударных FPV-дронов гвардейской 42-й дивизии группировки войск "Днепр" продолжают эффективно поражать живую силу ВСУ, укрывающуюся на позициях ореховского направления в Запорожской области", - подчеркнули в военном ведомстве.