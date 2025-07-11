Группировка "Юг" уничтожила бронемашину "Козак" ВСУ в районе Веролюбовки ДНР

Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов группировки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Юг" уничтожили бронированную машину "Козак" противника в районе Веролюбовки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Разведчики Южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину "Козак" ВСУ в районе населенного пункта Веролюбовка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник пытался осуществить доставку живой силы на передний край своей обороны. Тем не менее, благодаря действиям российских операторов FPV-дронов украинская боевая бронированная машина была уничтожена.