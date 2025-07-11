Ка-52М "Севера" уничтожил живую силу противника в лесистой местности

Вертолет нанес удар по целям при помощи авиационных ракет по разведанным целям противника

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил личный состав ВСУ в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север". Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М поразил живую силу противника, расположенную в лесистой местности в зоне ответственности группировки войск "Север".

По докладам авианаводчика, личный состав ВСУ был уничтожен", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника.

Там подчеркнули, что после выполнения боевой задачи экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.