Группировка "Восток" уничтожила пункт управления дронами ВСУ

Бойцы применили для атаки РСЗО "Град", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Расчет реактивных систем залпового огня "Град" Восточной группировки войск уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" нанесли удар по укрепленному пункту управления, применяемому боевиками ВСУ для координации полетов беспилотников и передачи данных на передовые позиции. В результате огневого воздействия уничтожено оборудование и нарушена работа системы управления БПЛА противника на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметил один из военнослужащих, поражение противника было бы невозможно без применения артиллерийской буссоли (инструмент для управления направлением артиллерийского огня - прим. ТАСС). По его словам, она позволяет оперативно проводить стрельбы как ночью, так и днем.

"Командир батареи задает расстояние, дальность до цели, а этим прибором доворачивается (направление) вправо-лево по цели. Этот прибор является неотъемлемой частью машины БМ-21", - подчеркнул топогеодезист.