Новороссийские десантники уничтожили орудие ВСУ на правом берегу Днепра

Гаубицу поразили вторым выстрелом, после которого у нее сдетонировал боекомплект

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Расчет орудия "Гиацинт-Б" Новороссийских десантников уничтожил замаскированное орудие ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, расчеты буксируемых орудий "Гиацинт-Б" артиллерийской бригады воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе ведения контрбатарейной борьбы на каховском направлении в Херсонской области постоянно наносят огневое поражение живой силе ВСУ на правом берегу Днепра.

"В ходе ведения артиллерийской и воздушной разведки в одной из лесопосадок было обнаружено замаскированное орудие ВСУ. <…> Расчет артиллеристов-десантников незамедлительно осуществил наведение орудия и точными выстрелами уничтожил замаскированное орудие ВСУ, где после первого выстрела произвел корректировку, а вторым выстрелом точно поразил цель, уничтожив самоходную артиллерийскую установку противника, в которой после точного попадания расчета орудия крылатой пехоты сдетонировал и взорвался боекомплект", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что расчет сработал эффективно и слаженно.