Бойцов группировки "Центр" наградили знаками отличия "За штурм" в зоне СВО

Как отметили в Минобороны, на знаках было указано количество операций по освобождению населенных пунктов, в которых военнослужащие принимали участие

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Мотострелки группировки войск "Центр" получили квалификационные знаки отличия "За штурм" в тыловом районе спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В тыловом районе специальной военной операции состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих штурмового подразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" квалификационными знаками отличия "За штурм", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на знаках было обозначено количество операций по освобождению населенных пунктов, в которых военнослужащие принимали участие.

С наградами бойцов поздравили как представители командования мотострелкового соединения, так и артисты фронтового творческого коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО).

"Мы очень рады за наших военнослужащих, за наших бойцов, что они четко выполняют поставленные задачи, с победой возвращаются в места постоянной дислокации, и мы создаем хорошее настроение, поздравляем от всей души хорошими песнями, поем вместе, видим улыбки на лицах наших ребят. Это очень здорово, это очень радостно", - подчеркнул начальник фронтовой творческой бригады ЦВО Роман Резепин.