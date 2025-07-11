Бойцы группировки "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Малиновки

Кроме того, операторы беспилотников нанесли поражение украинским пунктам управления БПЛА возле населенного пункта Карла Маркса на южнодонецком направлении

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты противника близ населенного пункта Малиновка на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"На запорожском направлении артиллерийские подразделения группировки войск "Восток" уничтожили опорные пункты ВСУ, выявленные подразделением воздушной разведки в районе населенного пункта Малиновка. В результате точных ударов также уничтожены блиндажи и живая сила ВСУ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что расчет беспилотников группировки нанес поражение украинским пунктам управления БПЛА в районе населенного пункта Карла Маркса на южнодонецком направлении.

"В результате поражения уничтожены укрытия с личным составом, а также средства связи и боеприпасы, применяемые для запуска и управления боевыми дронами", - отметили там.