Связисты группировки "Север" провели занятия со штурмовиками

Военные отрабатывали развертывание защищенной связи, устранение обрыва каналов и выхода из строя радиостанций

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Военные связисты 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" провели занятия со штурмовиками по развертыванию средств защищенной связи. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Связисты армейского корпуса на регулярной основе проводят занятия с военнослужащими подразделений группировки войск "Север", выполняющих боевые задачи специальной военной операции на харьковском направлении.

В этот раз занятия по связи были проведены со штурмовыми подразделениями.

"Данные занятия были направлены на улучшение качества подготовки подразделений по развертыванию защищенной связи, устранению обрыва каналов связи и выходу из строя радиостанций", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, основным средством связи между подразделениями является многофункциональная радиостанция "Азарт-П1". Она способна работать в качестве самостоятельной станции или ретранслятора в виду своих малых габаритов, возможности шифрования каналов и большого спектра возможностей скрытия радиообмена.

"Занятия по связи проводим регулярно, потому что связь не стоит на месте, всегда обновляется что-то. <…> Мы уже помогаем, к ребятам ходим на передовую тоже, где-то на полигонах обучаем их связи, чтобы они тоже знали, как лучше работать. <…> Если они (штурмовики - прим. ТАСС) будут знать, значит и нам будет легче обеспечивать связь", - подчеркнул начальник аппаратной связи с позывным Мирный.