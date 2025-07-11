ТАСС: ВСУ перебросили одесский батальон теробороны из Донбасса под Сумы

Это не первый случай снятия украинских подразделений с Донбасса, отметили в российских силовых структурах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Батальон 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ, сформированный в Одесской области, переброшен из Донбасса на сумское направление. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что на сумское направление командование ВСУ перебрасывает из Донбасса 182-й батальон 122-й обр ТеРО (Одесская область)", - сказал собеседник агентства.

Это не первый случай снятия украинских подразделений с Донбасса. Как сообщали ранее ТАСС силовики, ВСУ перебросили из-под Красноармейска на сумское направление 1-й отдельный штурмовой полк (ранее "Волки да Винчи", бывший признанный террористическим и запрещенный в РФ "Правый сектор").