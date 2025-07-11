Артиллеристы и операторы дронов ВСУ бьют по лесным массивам в районе госграницы, не разбираясь, под чьим контролем находится тот или иной участок фронта, добавили в российских силовых структурах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Командование украинской армии спешно пытается выстроить оборону на рубеже Хатнее - Амбарное в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ спешно пытается выстроить линию обороны на рубеже Хатнее - Амбарное, оставив боевые группы 143-й механизированной бригады и подразделений теробороны сдерживать наступление бойцов "Севера" в районе села Меловое", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "артиллерия и операторы БПЛА ВСУ активно наносят огневое поражение по лесным массивам в районе госграницы, не разбираясь, под чьим контролем находится тот или иной участок фронта".

Ранее в силовых структурах сообщали, что командование ВСУ перебросило южнее Мелового штурмовые группы из состава 425-го отдельного штурмового полка и механизированных бригад.