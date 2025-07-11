Марочко: ВС РФ отбили более 10 крупных контратак ВСУ у харьковской Богуславки

Военный эксперт отметил, что Киев по-прежнему концентрирует основные силы и материально-техническую базу в населенном пункте

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие с начала недели отбили более 10 крупных атак Вооруженных сил Украины у Богуславки Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, украинские войска таким образом пытались вернуть ранее утраченные рубежи и позиции.

"В районе Богуславки Харьковской области идут ожесточенные бои. <…> Украинские боевики не оставляют попыток возвращения ранее утраченных рубежей и позиций в районах населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка. С начала текущей недели противник осуществил более 10 крупных атак. Основным плацдармом для наступления вооруженных формирований Украины при этом продолжает оставаться Богуславка", - сказал он.

Марочко отметил: в Богуславке Киев по-прежнему концентрирует основные силы и материально-техническую базу. Также в Богуславке российские войска выявили защищенные командные пункты и пункты управления ВСУ.