Над регионами России за ночь сбили 155 украинских беспилотников

Из них 11 аппаратов уничтожили над Московским регионом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над регионами России, из них 11 - над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи, в период с 23:00 мск 10 июля до 07:00 мск 11 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 53 БПЛА - над территорией Курской области, 19 БПЛА - над территорией Брянской области, 15 БПЛА - над территорией Смоленской области, 14 БПЛА - над территорией Белгородской области, 13 БПЛА - над территорией Тульской области, по 11 БПЛА - над территориями Орловской области и Московского региона, 7 БПЛА - над территорией Республики Крым, по 4 БПЛА - над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря и по 2 БПЛА - над территориями Ростовской и Калужской областей", - сообщили в российском военном ведомстве.