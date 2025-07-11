Над двумя районами Калужской области уничтожили два БПЛА

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет

КАЛУГА, 11 июля. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата на территориях Барятинского и Кировского районов Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня ночью на территории региона силами ПВО уничтожены два БПЛА. Они уничтожены на территориях Барятинского и Кировского районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.