Украинские власти мобилизовали все строительные компании, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в условиях продвижения Вооруженных сил РФ пытаются оперативно выстроить укрепрайоны в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании ставки главнокомандующего сообщил о сложной ситуации для украинской армии на четырех направлениях, включая позиции в Сумской и Днепропетровской областях.

"ВСУ пытаются на пути наших войск выстроить укрепрайоны в Сумской и Днепропетровской областях. Если посмотреть с квадрокоптера аэрофотосъемку, то видно, как работает ускоренно строительная техника Украины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, украинские власти мобилизовали все строительные компании для создания этих укрепрайонов. При этом российские войска успешно продвигаются по территории Украины, максимально сохраняя жизни бойцов.