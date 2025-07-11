ВС РФ нашли в Харьковской области документы солдата ВСУ из роты "Шквал"

В российских силовых структурах отметили, что ВСУ спешно перебросили бывших заключенных из Харькова для сдерживания продвижения ВС РФ около Волчанска

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские штурмовики обнаружили в Харьковской области документы солдата ВСУ из роты "Шквал", сформированной из бывших заключенных. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Нашими штурмовиками обнаружены документы солдата из роты "Шквал" 127-й отдельной бригады ТерО. Противник спешно перебросил бывших заключенных из Харькова для сдерживания нашего продвижения около Волчанска", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщили ТАСС в силовых структурах, большинство бывших заключенных, мобилизованных в батальон "Шквал", пропали без вести под Волчанском Харьковской области.