Кимаковский: 10 тыс. солдат ВСУ попали в огневой мешок в ДНР

Советник главы ДНР заявил, что большая часть дорог снабжения противника находится под полным или частичным огневым контролем российской армии

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Группировка ВСУ в Красноармейске (украинское название - Покровск) и Димитрове в ДНР численностью не менее 10 тыс. человек фактически оказалась в огневом мешке.

Об этом сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"В Красноармейске, Димитрове и агломерации большая группировка противника - минимум 10 тыс. человек. Все они фактически находятся в огневом мешке", - сказал Кимаковский.

Он подчеркнул, что большая часть дорог снабжения противника находится под полным или частичным огневым контролем российской армии.