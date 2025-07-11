ВС РФ шесть раз ударили по военным объектам на Украине за неделю

Удары были нанесены в том числе ракетами "Кинжал", отметили в Минобороны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские войска за неделю нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе ракетами "Кинжал", и беспилотниками по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С 5 по 11 июля Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сообщили там.