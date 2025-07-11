Над Крымом и Брянской областью сбили семь украинских БПЛА

В Минобороны России сообщили, что речь идет о беспилотниках самолетного типа

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Брянской областью и три - над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

"11 июля в период с 11:00 мск до 11:45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Брянской области и три БПЛА - над территорией Республики Крым", - сообщили в российском военном ведомстве.

По информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате уничтожения четырех беспилотников над территорией региона нет. "Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил он в Telegram-канале.