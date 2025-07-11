11 июля, 12:46
Военная операция на Украине

Кимаковский: освобождением Зеленой Долины ВС РФ ускорят наступление на Красный Лиман

Советник главы ДНР также отметил, что операция по свобождению населенного пункта создает предпосылки к ограничению логистики противника на этом участке фронта

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Освобождение села Зеленая Долина в ДНР позволит российским войскам ускорить наступление севернее Красного Лимана, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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"С освобождением Зеленой Долины наши силы ускоряют наступление севернее Красного Лимана", - сказал Кимаковский.

Кроме того, по его данным, операция по свобождению населенного пункта создает предпосылки к ограничению логистики противника на этом участке фронта.

Кадры освобождения населенного пункта Зеленая Долина Донецкой Народной Республики
© Минобороны России/ ТАСС

Ранее в пятницу в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зеленая Долина в ДНР. 

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