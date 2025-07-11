Рост количества ударов ВСУ по Запорожской области направлен на дискредитацию ВС РФ

По словам представителя Министерства обороны России, ВС Украины задействуют пособников для обеспечения эффективного огневого поражения объектов в регионе

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Увеличение в 2025 году количества ударов Вооруженных сил Украины по гражданской и энергетической инфраструктуре Запорожской области направлено на дискредитацию российской армии и обострение социальной обстановки. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Российской Федерации в рамках межведомственного форума "Особенности работы органов власти и управления муниципальных образований Запорожской области в условиях военного положения" в Мелитополе.

"Увеличение интенсивности ударов, в особенности применение БПЛА по энергетической инфраструктуре области, подтверждает планы ВСУ, направленные на дискредитацию ВС РФ, на обострение социально-экономической обстановки", - сказал он.

По его словам, для обеспечения эффективного огневого поражения объектов в Запорожской области ВСУ задействуют пособников. "Противник продолжает использовать РСЗО, ствольную артиллерию, применяя при этом боеприпасы в кассетном снаряжении, а также БПЛА для вывода из строя важных объектов гражданской и энергетической инфраструктуры, обстрелы жилых кварталов и мест проживания мирного населения", - отметил он.