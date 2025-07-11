11 июля, 13:33
Военная операция на Украине

Рост количества ударов ВСУ по Запорожской области направлен на дискредитацию ВС РФ

По словам представителя Министерства обороны России, ВС Украины задействуют пособников для обеспечения эффективного огневого поражения объектов в регионе

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Увеличение в 2025 году количества ударов Вооруженных сил Украины по гражданской и энергетической инфраструктуре Запорожской области направлено на дискредитацию российской армии и обострение социальной обстановки. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Российской Федерации в рамках межведомственного форума "Особенности работы органов власти и управления муниципальных образований Запорожской области в условиях военного положения" в Мелитополе.

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"Увеличение интенсивности ударов, в особенности применение БПЛА по энергетической инфраструктуре области, подтверждает планы ВСУ, направленные на дискредитацию ВС РФ, на обострение социально-экономической обстановки", - сказал он.

По его словам, для обеспечения эффективного огневого поражения объектов в Запорожской области ВСУ задействуют пособников. "Противник продолжает использовать РСЗО, ствольную артиллерию, применяя при этом боеприпасы в кассетном снаряжении, а также БПЛА для вывода из строя важных объектов гражданской и энергетической инфраструктуры, обстрелы жилых кварталов и мест проживания мирного населения", - отметил он. 

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