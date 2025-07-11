В группировке "Юг" ведут подготовку бойцов в тылу с учетом реалий СВО

Военнослужащие проходят тренировки на полукилометровой полосе психологической подготовки

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки ВС РФ на одном из полигонов в тыловом районе зоны СВО проходят тренировки на полукилометровой полосе психологической подготовки, созданной с учетом реалий современных боев, передает корреспондент ТАСС.

Офицер группы психологической работы 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с позывным Тренер рассказал, что полоса была создана в начале 2025 года и во многом является уникальной, получить оценку "отлично" штурмовая группа из пяти человек должна преодолеть ее менее чем за восемь минут.

"Сделана она на основе типовых рекомендаций, но с учетом дополнений к современным реалиям войны. <...> Здесь находятся подземные лазы, окопы, блиндажи с имитаторами трупных запахов, есть точки имитационных взрывов, точки задымления, макеты зданий, различные лазы (под колючей проволокой, через заборы, в оконные проемы), проходы над бревнами, подвесные мостики, подвесные препятствия в виде колес. Начиная от самых простых элементов, которые есть в каждом школьном дворе, заканчивая сложными элементами, сугубо военными. Все в комплексе формирует общее психофизическое задание для военнослужащего", - отметил Тренер.

По словам лейтенанта, подготовка на полосе преследует несколько основных целей. В частности, она помогает инструкторам определить психологическую готовность бойца. "Инструктор не только засекает время прохождения, но еще и готовит комплексное заключение, следит за психическими качествами человека - чего он боится или что наоборот умеет делать. Например, военнослужащий имеет необходимые качества, чтобы стать командиром, но ему надо поработать над страхом высоты, то есть он должен сюда еще вернуться и индивидуально отработать перемещение по бревну над оврагом", - сказал он.

Кроме того, прохождение полосы является для военнослужащих хорошей физической подготовкой и учит командной работе. "Также очень важна работа с индивидуальным снаряжением. Потому что военнослужащие часто навешивают на себя как на новогоднюю елку много всего красивого, но потом, когда они проходят психополосу, где нужно ползти, переворачиваться, прыгать, это все начинает высыпаться. То есть здесь закрепляются навыки работы со своим индивидуальным снаряжением, как правильно его позиционировать, закреплять", - добавил офицер.