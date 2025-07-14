Игрушки, иконы, тела товарищей: что превращают в мины отступающие украинские части в СВО

Военные инженеры продемонстрировали арсенал мин и взрывных устройств, обезвреженных в Курской области после отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди находок российских саперов встречаются необычные и циничные — например, детские игрушки, начиненные взрывчаткой. О том, что оставили после себя на Курщине украинские части, — в материале ТАСС

Заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра (МПЦ) Военно-инженерной академии Богдан Миронов рассказал, что 90% найденных в Курской области боеприпасов, применяемых ВСУ, составляют западные изделия (включая устаревшие американские мины), а 10% приходится на советские образцы.

Хроники освобождения Курщины, военные преступления Киева

После начала специальной военной операции Курская область неоднократно подвергалась украинским обстрелам и атакам беспилотников. ВСУ нападали на пограничные пункты пропуска, приграничные районы и даже Курскую атомную электростанцию (в дальнейшем атаки на АЭС стали регулярными).

Утром 6 августа 2024 года украинские подразделения вторглись в приграничные районы Курской области с широким применением иностранной техники. Позднее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью операции возможный обмен территориями с Россией. Вооруженные силы России перебросили в атакованные районы резервы, 10 августа в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. Со следующего дня Киев начал наносить ракетные удары по областному центру.

В сентябре 2024 года российские войска стабилизировали ситуацию и начали выгонять интервентов из захваченного района, освобождая один населенный пункт за другим. Переломным моментом в ходе выдавливания врага с Курщины может считаться десант из порядка 800 российских бойцов в тыл частям ВСУ в районе города Суджи в марте 2025 года через трубу магистрального газопровода — операция "Поток-3". В апреле 2025 года подразделения ВС РФ очистили от противника последний населенный пункт на Курщине, а затем приступили к созданию буферной зоны на территории Сумской области. В ходе военной авантюры Украина потеряла более 76 тыс. военнослужащих, свыше 7,7 тыс. единиц военной техники.

В период оккупации приграничных районов Курской области украинские части совершили множество военных преступлений. "На освобожденных территориях наши военнослужащие, к сожалению, вынуждены фиксировать новые военные преступления боевиков ВСУ, — рассказали ТАСС российские силовики. — Практически в каждом освобожденном населенном пункте бойцы находят тела наших граждан, зверски убитых ВСУ". Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников подготовил доклад, в котором собраны случаи целенаправленных убийств жителей Курской области, в том числе женщин и стариков, намеренное уничтожение больниц, храмов, жилищ мирных граждан, многое другое. По словам председателя трибунала, члена Общественный палаты РФ, участника СВО Максима Григорьева, практиковались даже "туры на грабеж": украинские силовики и гражданские лица намеренно приезжали на Курщину мародерствовать.

© Михаил Климентьев/ ТАСС

"Минируют все, что может подобрать человек"

Отступающие украинские части оставили после себя огромное количество мин. ВСУ минировали подступы к населенным пунктам (в ряде случаев минные заграждения препятствовали эвакуации мирных жителей), подходы к зданиям. На украинских минах гибнут мирные жители — так, в мае 2025 года водитель гражданского автомобиля подорвался на мине на одной из трасс Курской области.

Во время бегства из курского приграничья украинские военнослужащие, по словам российских военных инженеров, подрывались на собственных минных полях, теряя колесную и гусеничную технику вместе с экипажем и десантом.

"И калитки были заминированы, и вход в дома, — рассказал ТАСС командир отряда разминирования Международного противоминного центра с позывным Рига. — Минировались аптечки. Магазины [от стрелкового оружия] лежали — тоже были заминированы. В принципе, ВСУ минируют все, что может подобрать человек". В мины-ловушки превращались окопные свечи.

Помимо элементов экипировки для привлечения внимания военнослужащих украинские солдаты переделывали под мины сугубо гражданские предметы. Так, саперы МПЦ продемонстрировали мягкую игрушку, часы, сотовый телефон, бумажник, муляж связанной резинкой пачки российских рублей, в которой находилась взрывчатка. Украинские боевики заминировали даже книги: российские специалисты продемонстрировали два томика приключенческой литературы с зарядами пластида и детонаторами внутри. Другую подобную находку обезвредили в мае текущего года инженеры 92-го саперного полка группировки войск "Север". "Обнаружили плюшевую игрушку при заходе в дом, — поделился увиденным старший сапер с позывным Славный. — Был виден разрез со стороны головы. На всякий случай проверили эту игрушку. Там оказался [механизм] на разжим. То есть, когда ребенок будет играть, трясти ее, она разожмется, и произойдет взрыв". Масса взрывчатки составляла 50 г, она могла вызвать гибель не только ребенка, но и взрослого.

По свидетельствам российских специалистов, ВСУ устраивали еще более циничные минные ловушки в Курской области. Так, в одном из разрушенных домов саперы нашли крупную деревянную икону ручной работы, лежащую на столе. Под ней оказались отверстия, а снизу прикреплена граната с выдернутой чекой. В июне 2025 года командир саперного отделения с позывным Топор поделился с ТАСС мнением, что кладбища в курском приграничье стали излюбленными местами минирования для противника. Саперы обнаружили на кладбище близ села Кромские Быки Льговского района около 30 сброшенных миниатюрных мин — а ведь жители собирались на Пасху посетить могилы.

Наиболее страшный пример минных ловушек украинских военных — тела убитых ими мирных жителей и своих же сослуживцев. К примеру, о таких случаях сообщил журналистам замкомандира мотострелкового батальона 80-го танкового полка 90-й танковой дивизии группировки войск "Центр" лейтенант Артем Алексенцев. Трупы гражданских были обнаружены в ходе освобождения Авдеевки. В населенном пункте Новоукраиновка в ДНР украинские военные оставили десятки заминированных тел солдат ВСУ. На кадрах, имеющихся в распоряжении ТАСС, видны трупы противника и мины-растяжки, установленные вокруг.

© Александр Река/ ТАСС

Беспилотники, роботы, собаки

При разминировании территорий Курской области российские саперы применяют широкий арсенал средств, включая новейшие. Так, помимо зарекомендовавших себя тяжелых робототехнических комплексов "Уран-6", модернизируемых по опыту использования в спецоперации, военные инженеры эксплуатируют перспективный комплекс "Сталкер", опробованный еще при разминировании Авдеевки.

Саперы МПЦ используют в своей работе переносные магнитометрические бомбоискатели МБИ-П2, малогабаритные индукционные миноискатели ИМП-3, подповерхностные обнаружители ППО-2И. Бойцы защищены специальными костюмами. На железнодорожных путях, где техника сбивается из-за обилия металла вокруг, саперы используют визуальный осмотр и ручные щупы.

Помогают российским военным и "живые газоанализаторы" — минно-разыскные собаки. Четвероногие сослуживцы не только обладают чутким обонянием, но и могут из большого количества ароматов выделить запах взрывчатки. Также российские военные инженеры используют беспилотные летательные аппараты для поиска мин с воздуха и в случае необходимости уничтожают их сбросом гранат, не подвергая опасности личный состав.

Убегая, украинские интервенты для усложнения разминирования ставили мины на неизвлекаемость. Такие находки можно лишь уничтожить накладным зарядом. Зачастую бойцы ВСУ добавляли в штатную конструкцию мин другие взрыватели — например, реагирующие на изменение магнитного поля. Для страховки российские саперы, прежде чем войти в обследуемое помещение, часто бросают внутрь горсть патронов или болтов, вызывая детонацию датчиков мин.

К концу июня 2025 года силы Министерства обороны России, МЧС и Росгвардии обезвредили более 539 тыс. взрывоопасных предметов в 44 населенных пунктах. Разминировано 817 км дорог, 12,6 тыс. зданий на площади 53 тыс. га, однако это составляет лишь 4,6% от общего объема. Смертельно опасная зачистка свидетельств пребывания украинских боевиков в отдельных районах Курской области продолжается.

Виктор Бодров