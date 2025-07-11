Белоусову доложили о ходе апробации подразделениями "Днепра" новых вооружений

Новые виды вооружения были разработаны концерном "Калашников"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в командном пункте группировки "Днепр" провел совещание по вопросам материально-технического оснащения группировки, где ему доложили о ходе апрбации новых видов вооружения, разработанных концерном "Калашников". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Министр обороны провел совещание по вопросам технического оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой. Командующий группировкой доложил Андрею Белоусову о ходе апробации подразделениями группировки партии автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5,45 мм, разработанных концерном "Калашников" с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Улучшенные боевые характеристики современного стрелкового оружия особенно эффективно показали себя в ходе ведения штурмовых действий ввиду их эргономичности, повышенной точности, кучности стрельбы и надежности", - говорится в сообщении.