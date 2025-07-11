11 июля, 16:31

Белоусов проверил ход выполнения боевых задач группировкой "Днепр"

© Минобороны России/ ТАСС
Министр обороны России также заслушал доклады командующего группировкой, командиров и должностных лиц

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал ход выполнения боевых задач подразделениями "Днепра" и заслушал доклады командующего группировкой, командиров и должностных лиц штаба. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Днепр" в зоне проведения специальной военной операции. На пункте управления группировки глава российского военного ведомства заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского, командиров и должностных лиц штаба о ходе выполнения задач в зоне ответственности", - говорится в сообщении. 

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