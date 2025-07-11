Белоусов поручил увеличить поставки нового вооружения в ВДВ и штурмовикам

Министр обороны РФ призвал проработать эту задачу с концерном "Калашников"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе работы в командном пункте группировки "Днепр" поручил проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения в ВДВ и в штурмовые подразделения. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Глава российского военного ведомства поставил задачу в кратчайшие сроки совместно с концерном "Калашников" проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения воздушно-десантных войск, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск", - говорится в сообщении.