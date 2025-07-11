ВС РФ начали применять сухую плазму крови при оказании помощи на передовой

В Минобороны России отметили, что сухая плазма не требует особых условий хранения и проста в транспортировке

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские войска начали применять сухую плазму крови при оказании первичной медицинской помощи на передовой, сообщили в Минобороны России.

"Андрею Белоусову доложили, что в соответствии с его указаниями при оказании первичной медицинской помощи в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, специалистами группировки активно используется лиофилизированная (сухая) плазма крови. Преимущество сухой плазмы заключается в том, что она не требует особых условий хранения и проста в транспортировке, поскольку вес пакета сухой плазмы составляет порядка 75-90 грамм и представляет собой порошок, устойчивый к механическому воздействию", - сообщили в российском военном ведомстве.