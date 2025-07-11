Белоусову доложили о запуске системы управления БПЛА, снизившей потери дронов

Она позволяет применять беспилотные системы по единому замыслу, а также вести учет их применения

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Днепр" начали применять новую систему управления беспилотниками, позволившую уменьшить потери дронов и вести учет их применения. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам посещения группировки министром обороны Андреем Белоусовым.

"Генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны РФ, что в соединениях группировки эффективно показали себя в ходе ведения боевых действий машины боевого управления ротного и батальонного звена, которые используются на различных участках фронта для обеспечения бесперебойной работы командного состава подразделений со штатным расчетом БПЛА. Также на командном пункте группировки министру обороны РФ доложили о запуске в действие разработанной системы управления беспилотными летательными аппаратами", - заявили в ведомстве.

Теплинский отметил, что использование новой системы "позволило применять беспилотные системы по единому замыслу, уменьшить их потери, а также вести учет их применения".