В группировке войск "Днепр" создали центр по изучению трофейной техники ВСУ

В центре уже находится больше 30 единиц различной техники зарубежного производства

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Центр по сбору и изучению трофейной техники ВСУ создан в группировке войск "Днепр" ВС РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ по итогам посещения группировки министром обороны Андреем Белоусовым.

"Командующий группировкой поблагодарил министра обороны РФ за возможность создать центр по сбору и изучению трофейной техники, на котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности. В настоящее время в центре находится больше 30 единиц различной техники зарубежного производства", - говорится в сообщении.