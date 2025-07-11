ВС РФ применяют антидроновые ружья "Кентавр" и автомобильные системы РЭБ "Мгла"

Министр обороны России Андрей Белоусов осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/ Военнослужащие группировки "Днепр" для противодействия беспилотникам ВСУ применяют антидроновые ружья "Кентавр" и автомобильные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мгла". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Глава российского военного ведомства осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО совместно со специалистами одного из предприятий по производству систем радиоэлектронной борьбы. В частности, командующий группировкой "Днепр" доложил Андрею Белоусову, что в войсках успешно применяются антидроновые ружья "Кентавр", автомобильные системы радиоэлектронной борьбы "Мгла" и переносные станции противодействия БПЛА для штурмовых подразделений", - сообщили там.