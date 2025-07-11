Белоусову на пункте управления "Днепра" сообщили о базе данных по применению БПЛА

Министр обороны отметил важность сбора информации о применении беспилотных систем для развития программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министру обороны России Андрею Белоусову в ходе поездки в группировку "Днепр" рассказали о базе данных по сбору поражений БПЛА и апробации программы анализа информации о применении дронов.

"Андрею Белоусову доложили о работе базы данных по сбору поражений беспилотными летательными аппаратами, а также апробации программного аппаратного комплекса, позволяющего в автоматизированном режиме осуществлять обобщение и анализ поступающей информации о применении FPV-дронов, БПЛА самолетного типа и сбросов с квадрокоптеров непосредственно от оператора", - сказали в ведомстве.

Министр обороны РФ отметил важность сбора информации о применении беспилотных систем для развития программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта. "Андрей Белоусов поставил задачу командующему группировкой "Днепр" совместно с профильными ведомственными службами разработать методические материалы для изучения данного опыта группировки и его последующего применения на других направлениях с учетом особенностей действий войск", - добавили в МО РФ.