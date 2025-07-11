Пленный из ВСУ рассказал, что его брат пошел добровольцем в ВС РФ

Сергей Медведченко отметил, что у них много родственников на Украине

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Брат украинского военнопленного Сергея Медведченко пошел добровольцем служить в Вооруженные силы Российской Федерации несмотря на большое число родственников на Украине. Об этом он рассказал в видео, предоставленном ТАСС силовыми структурами.

"Моя мать Медвеженко Елена Михайловна, пенсионерка, живет в Киевской области, патриотка Украины. Брат Женя работает главным ветеринарным врачом в Днепропетровской области. Отец живет с матерью, тоже пенсионер. Второй брат по отцу, Рома, служит в вооруженных силах России. Пошел в вооруженные силы России добровольно. Насколько я знаю, что мать его хотела, когда его призвали в вооруженные силы, хотела оттуда вытянуть в Крыму. Нашла выходы, а он сказал, что нет, я не хочу, буду воевать", - сказал пленный.

Кроме того, он отметил, что у него есть родственница, которая тоже живет в России и ведет свой бизнес как в Москве, так и в Виннице на Украине. Как подчеркнули в силовых структурах, почти вся семья пленного живет в Киеве за счет этой родственницы пленного.