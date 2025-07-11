ТАСС: дезертирство стало главной проблемой ВСУ

В российских силовых структурах отметили, что "количество заведенных дел по сбежавшим со службы остается по-прежнему на уровне, близком к 20 тыс. в месяц"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Одной из главных проблем в рядах ВСУ является дезертирство, об этом говорит количество заведенных дел по сбежавшим со службы, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Дезертирство остается главной проблемой ВСУ. Как следует из официальных данных украинских правоохранительных органов, количество заведенных дел по сбежавшим со службы остается по-прежнему на уровне, близком к 20 тыс. в месяц", - отметил собеседник агентства.

По данным украинского журналиста Владимира Бойко, более 107 тыс. уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части и дезертирства зарегистрировано на Украине за первую половину этого года. Кроме того, как отмечал журналист, сейчас даже в случае регистрации уголовного производства дезертиров перестали исключать из списков личного состава воинских частей, что создает иллюзию их "укомлектованности".

Поскольку Киев испытывает острую нехватку личного состава, в случае бегства военнослужащего дела в большинстве случаев возбуждаются по статье о самовольном оставлении части, хотя такая "самоволка" может растягиваться на несколько месяцев. В подавляющем большинстве случаев дела о бегстве из рядов ВСУ остаются без предъявления обвинений и вынесения приговоров, потому что приоритетом для властей остается возвращение беглецов в войска.