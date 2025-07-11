В российских силовых структурах сообщили, что "солдаты ВСУ между Меловым и Хатнее-Амбарном фактически были брошены командованием"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Артиллеристы и операторы беспилотников ВСУ наносят удары по украинской 143-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) на великобурлукском направлении в Харьковской области. Вероятно, это связано с потерей связи между подразделениями, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Собеседник агентства пояснил, что "солдаты ВСУ между Меловым и Хатнее-Амбарном фактически были брошены командованием".

"Украинские артиллеристы и операторы БПЛА наносят неизбирательные удары, пытаясь уничтожить всю живую силу на данном участке фронта. Значительная часть вражеских боеприпасов летит именно по скоплению живой силы 143 ОМБр, личный состав которой хаотично перемещается по позициям", - подчеркнули силовики.

По их мнению, командование ВСУ фактически "похоронило" всех военнослужащих данной бригады, связь между подразделениями потеряна.