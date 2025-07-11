Военная операция на Украине ТАСС: спецслужбы Киева готовы передать РФ координаты бригады ВСУ для провокаций

В российских силовых структурах сообщили, что командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области