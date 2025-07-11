МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украинские спецслужбы готовы передать российской разведке координаты позиций 143-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, чтобы организовать провокации внутри своей страны. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.
По данным собеседника агентства, командование ВСУ фактически бросило 143-ю ОМБр на великобурлукском направлении в Харьковской области.
"Спецслужбы киевского режима для организации провокации внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиций 143 ОМБр", - указали в силовых структурах.