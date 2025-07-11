Старший матрос захватил дрон ВСУ, благодаря чему удалось атаковать противника

Профессионализм Ивана Хукаленко лишил украинскую сторону возможности вести разведку и корректировать огонь артиллерии, добавили в Минобороны РФ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Старший матрос Иван Хукаленко посадил дрон ВСУ с помощью средств РЭБ, забрал его и передал командованию, что позволило вычислить позиции противника и нанести по ним серию ударов. О подвиге бойца рассказали в Минобороны РФ.

Там пояснили, что Хукаленко выполнял задачи по обороне одного из освобожденных населенных пунктов. ВСУ применяли беспилотники с целью нанесения урона российским войскам и гражданской инфраструктуре. Осуществляя контроль воздушного пространства в заданном секторе, старший матрос заметил неустановленный беспилотник, приближающийся к российским позициям.

"Несмотря на угрозу собственной жизни, применил по беспилотнику средства РЭБ, которые позволили нарушить канал управления между оператором и дроном, а также осуществить посадку БПЛА на безопасном расстоянии от наших позиций", - отметили в ведомстве.

Убедившись, что на беспилотнике не установлено взрывное устройство, Хукаленко забрал его и передал командованию. "Это позволило вычислить место старта вражеского дрона, скорректировать огонь российских артиллеристов и нанести серию ударов по месту расположения украинских боевиков", - подчеркнули в Минобороны.

Там отметили, что профессионализм старшего матроса лишил противника возможности вести разведку и корректировать огонь артиллерии. Это позволило избежать жертв от обстрелов и продолжить выполнять задачу на тактическом направлении.

Уничтожение дрона

В министерстве также рассказали о подвиге гвардии рядового Жалиля Зайнутдинова, который выследил украинский дрон и уничтожил его. Подразделению, в составе которого действовал боец, была поставлена задача оперативно занять новые позиции и организовать оборону. Следуя в указанный район, он обнаружил вражеский FPV-дрон, который преследовал автомобиль с российскими бойцами.

Зайнутдинов сменил маршрут и, воспользовавшись рельефом местности, завел машину в лесополосу, спрятав ее от оператора беспилотника.

"Покинув автомобиль, гвардии рядовой Зайнутдинов используя естественные укрытия выдвинулся на край лесопосадки, где занял позицию для скрытного наблюдения за летательным аппаратом. При приближении его к позиции, Жалиль огнем из стрелкового оружия поразил вражеский беспилотник, в результате чего дрон потерял управление и упал в поле", - рассказали в министерстве.

В ведомстве обратили внимание, что мужественные и самоотверженные действия бойца позволили предотвратить атаку украинских военных на автомобиль с российскими бойцами и прибыть в заданный район без потерь.