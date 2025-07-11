Марочко: Юнаковка в Сумской области перешла в серую зону

ВС РФ вынудили ВСУ покинуть часть позиций, добавил военный эксперт

ЛУГАНСК, 12 июля /ТАСС/. Населенный пункт Юнаковка Сумской области перешел в серую зону. Российские войска своими ударами вынудили подразделения Вооруженных сил Украины оставить часть позиций, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Населенный пункт Юнаковка, по сути, уже находится в так называемой серой зоне. Российские войска вынудили украинских боевиков покинуть некоторые позиции", - сказал он.

Марочко уточнил, что часть стратегических высот на юго-западе и юго-востоке от Юнаковки по-прежнему находятся под контролем ВСУ, что затрудняет стремительное продвижение армии РФ на этом участке фронта. "Поэтому полностью занимать весь населенный пункт, не уничтожив украинских боевиков на этих высотах, крайне рискованно. Наши военнослужащие как раз работают на этой территории по зачистке местности и уничтожению вооружения и военной техники украинских боевиков на этих высотах. После уничтожения можно рывком продвигаться в южном направлении с данного участка", - сообщил военный эксперт.

5 июля Марочко сообщал ТАСС, что украинские войска контролируют меньше половины Юнаковки.