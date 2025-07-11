Марочко: Киев бросает стратегические резервы из ЛНР и ДНР на сумской участок

Как отметил военный эксперт, сумское направление у ВСУ в приоритете

ЛУГАНСК, 12 июля /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины перебрасывает стратегические резервы из ЛНР и ДНР в бои на сумской участок фронта, поскольку сумское направление у Киева в приоритете, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Украинское командование отправило на сумское направление свои стратегические резервы, резервы командования и перебросило часть сил и средств с линии боевого соприкосновения как с зоны ответственности Луганской Народной Республики, так и Донецкой Народной Республики. То есть по характеру действий противника можно сказать, что у Киева сейчас в приоритете сумское направление. Сюда перебрасываются огромные силы и средства", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что переброска сил и средств противником на сумской участок фронта, с одной стороны, затрудняет продвижение российским войскам, с другой - "здесь очень хороший участок для того, чтобы заниматься демилитаризацией", поскольку армия РФ уничтожает на Сумщине большое количество натовского вооружения и техники, получаемых Киевом в рамках военной помощи. "В целом сумское направление горячее, можно так сказать. И сейчас по всей линии боевого столкновения идут довольно-таки серьезные ожесточенные бои", - подчеркнул собеседник агентства.