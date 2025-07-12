Группировка "Восток" за сутки уничтожила 20 пунктов управления БПЛА ВСУ

В течение суток противник потерял более 215 военнослужащих

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Восточная группировка ВС РФ за прошедшие сутки поразила 20 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины, а также 5 станций спутниковой связи Starlink. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял свыше 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 2 пункта боепитания, 5 станций спутниковой связи Starlink и 20 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.

По словам начальника пресс-центра, группировка продолжает выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны ВСУ.