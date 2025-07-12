ВСУ в зоне действий группировки "Юг" потеряли 135 военных и 2 склада боеприпасов

Российские бойцы также уничтожили пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 противника

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне действия Южной группировки войск составили за сутки свыше 135 военных и 2 склада боеприпасов. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков.

"В течение суток противник потерял свыше 135 военнослужащих, 5 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и 2 склада боеприпасов", - сказал Третьяков.

По его данным, подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и техники четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Северск, Часов Яр, Константиновка, Белая Гора, Александро-Шультино и Клебан-Бык.