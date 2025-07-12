Группировка "Центр" уничтожила командный пункт и огневую точку ВСУ

В Минобороны сообщили, что боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов группировки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили скрытый командный пункт и огневую точку ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет ударных FPV-дронов 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" обнаружил и уничтожил скрытый командный пункт и минометную точку ВСУ на красноармейском направлении", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что миномет, замаскированный и скрытый в глубине лесополосы, несмотря на противодействие средств радиоэлектронной борьбы ВСУ, был обнаружен и уничтожен ударом FPV-дрона. Затем оператор получил целеуказание на поражение командного пункта ВСУ. В результате непродолжительного поиска цель была визуально обнаружена и поражена.