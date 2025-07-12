ВСУ за сутки потеряли до 175 военных в зоне ответственности "Севера"

Подразделения группировки также нанесли поражение живой силе и технике противника в Сумской области

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ за прошедшие сутки в зоне ответственности Северной группировки войск составили до 175 военных и 3 склада боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гатищи, Волчанск, Тихое и Меловое Харьковской области. Вооруженные силы Украины потеряли до 175 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, 3 склада боеприпасов и 3 склада материальных средств", - указал Якимкин.

В Сумской области, добавил он, подразделения группировки нанесли поражение живой силе и технике танковой, механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, бригады теробороны и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Кролевец, Рыжевка, Кондратовка, Варачино, Юнаковка и Садки Сумской области.