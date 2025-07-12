Бойцы группировки "Запад" уничтожили за сутки более 230 военных ВСУ

Военные группировки также поразили 51 пункт управления беспилотной авиацией противника

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили более 230 военных, 51 пункт управления беспилотной авиацией и 5 складов боеприпасов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак", 14 автомобилей, 14 минометов, 5 робототехнических комплексов. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Расчетами реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесен удар по пункту временной дислокации отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, уничтожен 51 пункт управления беспилотной авиацией, 2 станции радиоэлектронной борьбы "Квертус" и 5 складов боеприпасов", - сказал он.

По его данным, при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Нововасильевки, Петро-Ивановки, Купянска, Благодатовки и Боровской Андреевки.