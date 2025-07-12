Российские военные также уничтожили 11 автомобилей и 9 станций радиоэлектронной борьбы противника

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Днепр" за прошедшие сутки составили до 65 военных, 11 автомобилей и 9 станций радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Он подчеркнул, что подразделения группировки войск нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригаде территориальной обороны и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах Новоандреевки, Степногорска, Веселого, Антоновки и Днепровского.

"Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, 9 станций радиоэлектронной борьбы, 6 складов боеприпасов и материальных средств", - отметил Кодрян.