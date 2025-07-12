Бойцы танковой дивизии "Центра" отработали ведение боя в условиях города

В Минобороны сообщили, что для отработки городских боев на полигонах выстроена инфраструктура, позволяющая подготовить штурмовиков

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Штурмовики батальона "Кедр" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" провели учения по отработке городского сценария боевых действий. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе занятий штурмовики отрабатывают различные сценарии боя в условиях, которые могут возникнуть на линии боевого соприкосновения с противником. Одна из сложнейших задач - ведение боевых действий в условиях городской застройки, так как боевики ВСУ часто прикрываются гражданскими. Для отработки действий в городе на полигонах выстроена инфраструктура, позволяющая подготовить штурмовиков", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что бойцами были отработаны действия гранатометчика по поражению бронетехники противника, зачистка зданий и прилегающих строений, взаимодействие в группах, стрельба из неудобных положений, прикрытие прорывающихся групп от БПЛА противника, а также подавление огнем живой силы вражеских подразделений.

"Учимся здесь, отрабатываем, тренируемся, чтобы люди уже на самой боевой задачи, могли спокойно и грамотно выполнять свою цель поставленную", - подчеркнул заместитель командира штурмового взвода Дмитрий Деды.