Группировка "Юг" подготавливает дороги для перевозки раненых и снабжения

В Минобороны рассказали, что предварительно саперы проводят разведку и тщательно проверяют маршрут на наличие взрывоопасных предметов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Инженеры группировки войск "Юг" расчищают дороги от взрывоопасных предметов и подготавливают их для безопасной транспортировки раненых и снабжения передовых позиций, сообщили в Минобороны России.

"Сводный инженерный отряд 11-й отдельной инженерной бригады Южной группировки войск своевременно восстанавливает дороги для того, чтобы максимально ускорить доставку боеприпасов и гуманитарной помощи на позиции, обеспечить транспортировку раненых", - говорится в сообщении.

Там добавили, что перед началом работы саперы проводят разведку и тщательно проверяют маршрут на наличие взрывоопасных предметов. В процессе работы группу прикрывают стрелки, следят за небом, чтобы противник не смог помешать работе инженеров.