Десантники группировки "Юг" отрабатывают навыки защиты от БПЛА

Программа подготовки бойцов основана на опыте боевого применения штурмовых подразделений ВДВ в зоне СВО и адаптирована к реальным условиям современного боя

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Штурмовики Ивановского соединения Воздушно-десантных войск Южной группировки ВС РФ обучаются противодействию атакам FPV-дронов в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны России.

"Штурмовые подразделения Ивановского соединения Воздушно-десантных войск, входящего в состав Южной группировки войск, непрерывно совершенствуют свои навыки, проходя интенсивную боевую подготовку в зоне СВО. В ходе обучения штурмовиков особое внимание уделяется защите от атак вражеских FPV-дронов", - следует из сообщения.

В ведомстве также сказали, что программа подготовки десантников основана на опыте боевого применения штурмовых подразделений ВДВ в зоне СВО и адаптирована к реальным условиям современного боя. Помимо отражения атак дронов, опытные инструкторы учат десантников-штурмовиков работать в тактических группах и осуществлять штурм окопов, траншей и укрепленных участков. Инструкторы тщательно разбирают, как действовать в случае атаки беспилотников-камикадзе: менять позиции, уворачиваться, передвигаться и уничтожать их.

Такие навыки должны использоваться штурмовиками почти бессознательно: от определения звука беспилотника, до личных действий при его появлении и приближении. В ведомстве подчеркнули, что штурмовые отряды первыми заходят в удерживаемые противником населенные пункты, берут под контроль вражеские позиции и назначенные высоты. Поэтому они отрабатывают все свои действия до автоматизма, чтобы в критической обстановке действовать быстро и уверено.